3º BPM alerta para golpe contra empresas em Dourados

O comandante do 3º Batalhão de Polícia Miiltar de Dourados, coronel Carlos Silva, alerta sobre tentativa de estelionato em Dourados.

De acordo com nota remetida ao jornal DouradosAgora, a PM registrou ocorrência contra um estabelecimento comercial que foi alvo do "Golpe do Estorno" de um depósito supostamente errado na conta da empresa.

O estelionatário entrou em contato, via telefone, com o comerciante e contratou um taxista para receber o dinheiro na própria empresa.

Abordado pela PM, o motorista contou que recebeu uma ligação no telefone fixo do ponto de taxi, para pegar certa quantia em dinheiro e efetuar o depósito no Banco Bradesco Agência: 1941 e Conta Corrente: 0033962-8 em nome de uma mulher - G.A.R.

As autoridades recomendam à população cautela para não ser vitima de golpes que vêm ocorrendo em Dourados, como o do "Falso Prêmio", da "Recompensa", da "Loteria", do "Falso Mecânico", do Frete", do "Falso Parente", do "Falso Médico", do "Sequestro", entre outros, que vêm arrancando dinheiro das pessoas.

Por: Dourados Agora