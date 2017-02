Acusado de estuprar vítima de roubo é preso após trocar tiros com policiais

Walvemar Vieira de Oliveira, de 21 anos, foi recapturado na tarde de terça-feira (31), depois de trocar tiros com policiais do SIG (Setor de Investigações Gerais) do DPC (Departamento de Polícia da Capital). Ele já tem várias passagens pela polícia, uma delas quando tinha apenas 15 anos e participou do estupro de duas mulheres em uma chácara na Capital, sendo que uma das vítimas estava grávida de 8 meses.

Segundo informações da polícia, por volta das 17 horas policiais do SIG foram até a casa onde estava Waldemar, na Rua Baguari, na Vila Moreninha III. Ele é evadido do presídio e os policiais receberam denúncia de que na residência havia um homem com uma arma de fogo e fumando um cigarro de maconha.

No local, os policiais foram recebidos a tiros por Waldemar, que foi repreendido e ferido com um tiro na perna. A arma usada por ele, um revólver calibre 32, foi apreendida e ele foi autuado por porte ilegal de arma de fogo e tentativa de homicídio. Ele disse aos policiais que atirou por achar que os policiais eram desafetos dele e também por ter consumido muita droga.

Conforme os policiais, Waldemar tem passagens por tentativas de homicídio, porte ilegal de arma de fogo, roubo e ameaça. A casa em que ele foi encontrado era usada para tráfico de drogas, armazenamento de objetos roubados e também para dar abrigo a evadidos do sistema prisional.

Em 2010, aos 15 anos, Waldemar participou de um roubo a dois casais, no dia 25 de dezembro. Ele estava acompanhado de Wanderley Rocha da Luz, mentor do crime, que acompanhou a movimentação no local por 12 dias. Waldemar estava armado com uma faca e, na chácara ele e o comparsa, que portava um revólver, renderam um casal com uma criança.

A mulher, grávida de 8 meses, esposa do proprietário do imóvel, também foi rendida. Eles trancaram todos no banheiro da casa e lotaram a camionete das vítimas com pertences de valor. Na hora de irem embora, o adolescente teria sugerido que eles cometessem abuso sexual contra as mulheres, conforme informado por Wanderley à polícia.

As duas mulheres foram retiradas do banheiro e levadas cada uma para um quarto, onde foram estupradas. Wanderley foi preso na época, ele estava casado e era pai de duas meninas.

Por: Renata Portela e Arlindo Florentino - Midiamax