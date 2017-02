Quadrilha é presa acusada de tráfico de drogas entre MS e Minas Gerais

Valdemir Roberto Quadros, 40, morador em Ponta Porã, Fábrio Ribeiro Maciel de 30 anos morador no Jardim Paulista e Diego Pedroso Neves de 26 anos, morador no Jardim Santo André em Dourados, foram presos na manhã de domingo (05), na BR 463 acusados de fazer parte de uma quadrilha que atua no tráfico de drogas.

A prisão foi realizada pelo Defron (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira), após três meses de investigação sobre o tráfico de entorpecentes de um grupo que atua entre Mato Grosso do Sul e Minas Gerais, porém a polícia acredita que a ação da quadrilha tem mais de três meses.

De acordo com o registro policial, no dia 20 de janeiro em Inocência, a polícia apreendeu um veículo Chevrolet Cruze com aproximadamente 600 quilos de maconha.

Após a investigação, na manhã de ontem (05), na MS-380 próximo a Laguna Carapã os envolvidos foram presos.

Os policiais avistaram quando um veículo Hyundai I30 de cor prata com placas de Brasília (DF), que era conduzido por Fábrio, em seguida um Santana com placa de Uberlândia (MG), que era conduzido por Valdemir e minutos depois o Fiat Strada com placas JJO-0351 passou e seguiram sentido a BR-463.

No trevo de Lagunita, eles entraram na MS-380 quando os policiais tentaram uma abordagem, porém Diego não obedeceu a ordem de parada e furou a barreira policial. Foram efetuados disparos e mesmo com os pneus furados o jovem não parou. Acredita-se que com o atrito das rodas em contato com o asfalto, as faíscas teriam feito o veículo pegar fogo.

As polícias com o apoio de agricultores da região teriam conseguido apagar as chamas, que não chegou a atingir a droga que totalizou aproximadamente 600 quilos e ainda retirar Diego do carro. Em seguida também foram presos, Fábrio e Valdemir.

Diante dos fatos ao serem questionados, Valdemir relatou que foi contratado por Fábrio e ganharia a quantia de R$ 5 mil para levar o veículo de Ponta Porã até Minas Gerais. Já Diego, ganharia R$ 10 mil para levar até Belo Horizonte.

Segundo investigações, a polícia acredita que Fábrio seja o ‘chefe’ ou ‘cabeça’ da quadrilha, pois ele quem contrata as pessoas para realizar as viagens com a droga.

Consta ainda que os veículos usados seriam roubados e tiveram as placas clonadas. As investigações irão continuar, sendo que pode ser decretado mandados de prisão a outros envolvidos. Os três foram presos acusados de tráfico de drogas.

Por: Joandra Alves com Osvaldo Duarte - Dourados News