Mulher teve o pescoço quebrado pelo ex antes de ser jogada na piscina

Luciene de Freitas Souza, 43, morreu depois de ser estrangulada e ter o pescoço quebrado pelo ex-marido Wagner Lopes, 39. Depois de matar, o homem jogou o corpo da mulher na piscina da casa onde ela vivia, no bairro Marcos Roberto. A funcionária pública foi encontrada na segunda-feira (13) pela filha, que acordou e avistou a mãe boiando.

O homem acabou preso ontem na casa da sobrinha, em Sidrolândia e conforme o Correio do Estado, ele confessou o crime e deu detalhes de como matou a ex-mulher.

Segundo a delegada Anne Karine Trevisan, da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam), Wagner não aceitava o fim do relacionamento com a funcionária pública e estava a perseguindo.

No sábado (11), a mulher deu uma festa na casa onde vivia com a filha adolescente e Wagner chegou a invadir a residência e brigar com a ex, que estava acompanhada de outro homem. Wagner foi expulso da festa.

No dia seguinte, também à noite, Luciene estava em um bar e novamente foi procurada pelo ex. Bêbado, Wagner se escondeu perto do carro da vítima e esperou ela sair do estabelecimento para persegui-la.

Quando chegou em casa, Luciene abriu o portão automático e Wagner aproveitou a brecha para entrar na residência. Assim que a mulher saiu do carro, foi surpreendida pelo ex, que a estrangulou com golpe conhecido como "mata leão".

Ainda conforme o Correio do Estado, Luciene teve o pescoço quebrado e morreu na hora. Ao perceber o que tinha feito, Wagner arrastou o corpo da ex até a piscina e jogou na água.

Mesmo depois de matar a ex, Wagner foi ao trabalho no dia seguinte e depois do expediente decidiu fugir para Guia Lopes. Segundo a polícia, ele permaneceu dois dias dentro do carro em um matagal.

Com fome e sede, segundo relatos dele à delegada, decidiu pedir ajuda em uma fazenda e acabou entrando em contato com a irmã, que vive em Sidrolândia. Wagner recebeu ajuda de uma sobrinha e se escondeu na residência. O paradeiro foi localizado ontem pela polícia e Wagner acabou preso.

Por: Dourados News