Líder do PCC é transferido de Dourados para Porto Velho

O detento Francivaldo Rodrigues, o ‘Pantaneiro’, foi transferido na manhã desta segunda-feira (20) para o Presídio Federal de Porto Velho. Liderança do PCC (Primeiro Comando da Capital), o preso organizava e autorizava ações da facção em todo o país de dentro da PED (Penitenciária Estadual de Dourados).

Segundo o Ministério Público do Estado (MP-MS), esse líder atuava dentro e fora dos presídios. Interceptações telefônicas com autorização da Justiça mostraram que o detento mantinha contato com presos de quase todos os presídios do país, além de participar de "tribunais do crime" para decidir quem entraria no grupo criminoso.

A transferência foi uma negociação do governo do estado com o Ministério da Justiça para desafogar as unidades estaduais. Do total dos presos transferidos nesta manhã, seis estavam no Presídio de Segurança Máxima, na capital, e nove na penitenciária do interior.

Antes do embarque, os presos passaram por triagem no aeroporto de Campo Grande. Em seguida, seguiram para o avião da Polícia Federal.

Por: Dourados Agora