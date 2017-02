Ex-presidiário é executado a tiros em pleno centro de Ponta Porã

Homem é executado a tiros por pistoleiros em semáforo do centro da cidade de Ponta Porã, minutos apos sair do sistema prisional da cidade.

O mesmo foi identificado como, Claudenilson Gonçalves Martínez (39), que tinha acabado de sair do sistema prisional de Ponta Porã e transitava como passageiro de um veiculo VW Saveiro, cor branca, placa OOH 1367 da cidade de Ponta Porã em companhia de uma pessoas, que conduzia o veiculo que ainda não identificada pela policia, pela avenida Brasil e ao chegar no semáforo na esquina da rua Duque de Caxias na manha de quinta feira (23) por volta 09:33hs, foi alcançado pelos pistoleiros que transitavam a bordo de uma motocicleta e emparelharam com o veiculo pelo lado do passageiro realizando aproximadamente 15 disparos de pistola 9mm contra o passageiro, que faleceu de forma instantânea no local, já o condutor do veiculo conseguiu fugir do ataque e se refugiou em um comercio nas proximidades sem sofrer nenhum disparo de arma de fogo.

Após o ataque os pistoleiros fugiram tomando rumo ignorado, agentes da Policia Técnica acompanhados por investigadores do SIG realizaram os procedimentos de rigor coordenado pelo delegado Patrick Linares.

As primeiras informações apontam que a execução seria um ajuste de contas do submundo do crime organizado que atua na região de fronteira.

Por: Porã News