Homem é executado com vários tiros por pistoleiros na MS-165

Pedro Luis Bianchini, 51 anos, foi executado dentro da caminhonete dele depois de ser cercado por uma dupla armada que estava em uma motocicleta e ser atingido por tiros. No momento do crime, a vítima estava com duas mulheres no veículo. O caso aconteceu na rodovia MS-165, próximo à cidade de Aral Moreira, na região de fronteira com o Paraguai.

Conforme informações do boletim de ocorrência, por volta de 15 horas deste domingo, dia 30 de julho, as mulheres que estavam com Pedro foram encontradas em um outro carro que foi interceptado pelo DOF (Departamento de Operações de Fronteira), pois o veículo estava sendo dirigido em baixa velocidade e pelo acostamento.

As mulheres desceram do veículo com as roupas manchadas de sangue e contaram que as duas estavam com um homem em uma caminhonete, quando dois homens em uma moto se aproximaram do veículo e atiraram várias vezes, matando o homem.

Segundo informações do site Porã News, após o crime, a dupla fugiu e as mulheres pediram socorro na rodovia.

No local onde Pedro foi executado, os policiais encontraram uma caminhonete GM/S-10, com placas do Paraguai, às margens da rodovia e várias cápsulas deflagradas de calibre 9 milímetros e 380.

Nenhum suspeito foi identificado ou preso e o corpo foi encaminhado para o IML (Instituto Médio Legal).

