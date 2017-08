BR 060 - Em sete horas, três carros capotam em trecho da rodovia

Em um período de aproximadamente sete horas, três carros capotaram na BR-060, em Camapuã –cidade 135 quilômetros de Campo Grande. De acordo com o site Infoco MS, o trecho está em obras por uma empresa de engenharia.

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) foi acionada e, enquanto atendia uma das ocorrências, uma caminhonete derrapou no local. A corporação sugeriu que a empresa operasse em sistema de “pare e siga”, para evitar mais acidentes. O encarregado da empresa chegou a ser encaminhado à Polícia Civil para explicar a situação e a empresa pode vir até ser responsabilizada.

Ainda conforme o site Infoco MS, o primeiro acidente ocorreu por volta das 23 horas da sexta-feira (4). Um veículo Sandero, com placas de Belo Horizonte, ocupado pelo motorista, a mulher e três crianças, seguia de Rio Verde de Goiás sentido Campo Grande, capotou no trevo de Camapuã. As vítimas foram encaminhadas para o hospital de Camapuã. O condutor informou que o trecho estaria com muitas pedras soltas sobre o asfalto.

Por volta das 3 horas do sábado (5), a aproximadamente 100 metros do local do primeiro acidente, um veículo Toyota Etios, com placas de Chapadão do Sul, ocupado por um casal, saiu da pista e capotou. As duas vítimas foram atendidas pela equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhadas ao hospital local. Testemunhas também atribuíram o acidente às pedras soltas na pista.

O último acidente aconteceu por volta das 5h30. Um veículo Honda Fit, que também tinha como ocupantes um casal, capotou a aproximadamente a 100 metros do local do segundo acidente. O casal foi encaminhado ao hospital sem ferimentos graves. Dessa vez, segundo o motorista, o um carro que vinha no sentido contrário teria invadido a pista, por causa das pedras, e ao desviar para não bater, acabou capotando o veículo.

fonte midiamax