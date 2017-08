Resultado da Operação Égide-Fronteiras, deflagrada pela PRF em parceria com a Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp),

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu 29 pessoas, recuperou nove veículos e apreendeu mais de uma tonelada e meia (1.648 quilos) de maconha. As ações de combate aos crimes fronteiriços ocorreram durante o fim de semana no âmbito da Operação Égide-Fronteiras, deflagrada pela PRF em parceria com a Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), que direcionou meios para ações de enfrentamento aos crimes.

De acordo com informações repassadas pela PRF, durante a Operação também foram apreendidos um revólver municiado que estava camuflado em forro do veículo e outra arma municiada, além de capuz e capacete que poderiam ser utilizados em crimes. Em Ponta Porã, a PRF flagrou um homem de 24 anos transportando armas e munições na mochila de mão dentro de um ônibus, durante blitz na BR-463, na Unidade Operacional da PRF em Ponta Porã.

Na BR-267, em Maracaju, a PRF apreendeu um veículo que seria levado para o Paraguai. Os policiais deram ordem de parada a um veículo GM/Cruze com placa aparente de Anápolis (GO).. O motorista arrancou e abandonou o veículo logo à frente. O passageiro, um homem de 25 anos, foi detido.

A PRF também recuperou uma pick-up roubada em Minas Gerais, na BR-262. O flagrante ocorreu domingo, na BR-262, na Unidade Operacional da PRF em Água Clara. O Fiat Strada Working, com placas de Uberaba (MG) era conduzido por um rapaz de 19 anos. Foi constatado que a caminhonete possuía ocorrência de roubo no dia 5 de agosto de 2017, em Minas Gerais.

Segundo com informações da PRF, também foi recuperado um veículo de luxo, roubado, onde viajavam três pessoas de uma mesma família. A apreensão foi na BR-463, na Unidade Operacional da PRF em Ponta Porã. O condutor de 50 anos, juntamente com a esposa, de 46 anos e o filho de 18 anos trafegavam no veículo Honda/HR-V com placa aparente de Goiás.

O homem apresentou documentos do automóvel com indícios de falsidade. Após checagem dos itens de segurança, os policiais confirmaram que o veículo tinha com queixa de furto em 9 de março de 2017 em Brasília. O motorista informou que adquiriu o veículo na cidade de Goiânia, em 29 de julho de 2017, através de um anúncio da internet e que o mesmo foi financiado. O veículo e seus três ocupantes foram encaminhados á Polícia Federal de Ponta Porã.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou no final da tarde de sexta-feira (4) um veículo transitando no país com placa da Bolívia. A apreensão foi na Unidade Operacional da PRF em Miranda (MS), quando policiais abordaram o veículo VW/Gol.

Em consulta aos sistemas da PRF, a polícia notou inconsistências quanto aos elementos identificadores do veículo que era de Curitiba e tinha sido roubado. O condutor de 38 anos afirmou que comprou há aproximadamente um ano, na Bolívia, e apresentou os documentos do carro. O condutor e o veículo foram encaminhados à Polícia Civil de Miranda.

Na madrugada de sábado (5), na Unidade Operacional da PRF em Ponta Porã, os policiais deram ordem de parada ao veículo Toyota/Hylux, mas o condutor não obedeceu a ordem e empreendeu fuga.

Após 8 quilômetros de acompanhamento o veículo foi alcançado. Em verificação aos sinais identificadores do veículo observou-se tratar de um "dublê", com ocorrência de furto/roubo na data de 22 de julho de /2017, na cidade de Papagaios (MG).

O condutor de 23 anos de origem estrangeira afirmou ter pego o veículo em Casa Verde e que o deixaria na rodoviária de Ponta Porã onde seria pago pelo serviço. O homem e o veículo foram encaminhados para a Polícia Civil.

Na sexta-feira (4) dois veículos foram apreendidos e dois homens foram presos pela PRF, em Campo Grande; 50,9 quilos de maconha foram apreendidas no porta malas do veículo. A polícia também apreendeu um rapaz de 15 anos transportando 18,3 quilos de maconha em um ônibus.

Na Unidade Operacional da PRF em Dourados, na BR-163, a PRF apreendeu 10,7 quilos de maconha transportada em um ônibus que seguia de Ponta Porã para São Paulo. Foi presa uma passageira de 19 anos e encaminhada para a Polícia Civil Local.

Na manhã de sábado (5) a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu uma camionete Toyota/Hilux, carregada com 1.500 quilos de maconha, após acidente em uma estrada vicinal, próximo da BR-262.

Em Ponta Porã, na BR-463, a PRF prendeu um mulher de 30 anos, passageira de um ônibus, que transportava 19 quilos de maconha. A mulher levaria a droga para Nova Andradina. Ela foi presa e encaminhada para a Polícia Civil.

No domingo, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu 81,5 quilos de maconha, na Unidade Operacional da PRF em Ponta Porã. Um veículo Fiat Strada, com placa de Campinas (SP) era utilizado para o tráfico, por um homem de 24 anos. Ele foi preso e encaminhado para a Polícia Civil local.

Informações ou denúncias que possam ajudar o trabalho policial, devem ser repassadas pelos telefones: Polícia Militar: 190; Polícia Rodoviária Federal: 191; SIG: 3411.8080; DOF: 3411.8080; Defron: 3410.4800; Polícia Federal: 3410.1700 e 3420.1757; Polícia Civil - 1º Distrito Policial: 3411.8060; Polícia Civil, 2º Distrito Policial: 3424.6911 e 3424.5633, Guarda Municipal: 199; Polícia Militar Ambiental (PMA): 3357-1500– 9905-7763 - vivo – WhatsApp/ 9106-8628 - Claro / 8171-4270 - (Tim)/ 8475-0553 (Oi).

fonte dourados agora