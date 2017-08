Sequestro de Pedrinho foi realizado por empregados da família

Ás 19h, foi realizada uma coletiva de imprensa na sede da investigação de Delitos na cidade paraguaia de Pedro Juan Caballero, fronteira com Ponta Porã, para esclarecer fatos acerca do sequestro do garoto Pedro Urbieta de Souza, de 12 anos, filho do empresário Alexandre Reichardt de Souza, que aconteceu na manhã de quinta-feira, dia 17, em Ponta Porã quando a vítima era levada para a escola. O sequestro teve desfecho no mesmo dia, por volta das 23h30.

Foi preso em sua casa situada entre as Ruas Fernando de La Mora e Panchito Lopez, no bairro San Gerardo na cidade paraguaia de Pedro Juan Caballero, Cesar Esteban Ojeda Sanchez, paraguaio, de 21 anos, um dos mentores do crime. Logo depois, a operação comandada pelo promotor Samuel Valdez acompanhado de agentes do grupo anti sequestro e polícia nacional do Paraguai juntamente com homens do Garras de Mato Grosso do Sul e policiais civis de Ponta Porã, prenderam em outras residências, Américo Sanchez; Felipe Luis Samúdio, padrasto de César e que é funcionário de uma das empresas da família; Vicente Ramão Pereira Arce, que está preso no presídio em Pedro Juan Caballero; Gustavo Alberto Iturbe Valdez, também funcionário de uma das empresas e concubino de Eunice Ojeda Sanchez, que é tia de Cézar e empregada doméstica na casa do avô da vitima e que também participou do sequestro do menino.

Na coletiva foi destacado o trabalho em conjunto das forças policiais brasileiras e paraguaias e foi feito um agradecimento ao Governo Federal do Paraguai que enviou o Grupo Anti Sequestro e ao Governador do MS Reinaldo Azambuja que envio homens do Garras para ajudar na elucidação do caso.