Sequestrados fogem de porta-malas e escapam da morte

Instaladores de câmeras de segurança foram sequestrados, torturados mas conseguiram escapar de porta malas de veiculo ja na cidade paraguaia de Pedro Juan Caballero que faz fronteira seca com o Mato Grosso do Sul, onde possivelmente seriam queimados vivos. O ataque aconteceu por volta das 19 horas de sábado.

De acordo com a polícia, Marcos B, 29 anos, e Luiz A., de 28, foram acionados por um cliente, para instalarem sistema de segurança numa residência em Ponta Porã. Eles seguiam para o local, quando foram interceptados por pessoas que seguiam numa caminhonete..

As vítimas foram raptadas e permaneceram em cárcere privado, onde foram torturados durante várias horas. Colocados no porta-malas do veículo VW, tipo sedan, cor vermelho, placas do Paraguai, após o espancamento, eles conseguiram abrir a fechadura e fugiram, já quando estavam do outro lado da fronteira, no país vizinho.

Eles pediram ajuda numa casa e foram encaminhados por agentes da Polícia Nacional do Paraguai para hospital. Como estão muito machucados, ainda não puderam falar com a polícia.

No interior do carro, que os pistoleiros abandonaram após a fuga dos reféns, havia combustível suficiente para queimar o veículo e as vítimas. O caso está sob investigação conjunta da Policia Técnica e da Divisão de Homicídios da Policia Nacional na cidade de Pedro Juan Caballero na fronteira com Ponta Porã..

fonte Dourados Agora