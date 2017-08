Digital em caminhonete levou polícia a quadrilha que roubou casal em Dourados

Marcas de impressões digitais deixadas pelo cabo do Exército brasileiro lotado em Ponta Porã, Jean Carlos Boveda, 23, em uma Toyota Hillux roubada de casal no dia 31 de julho em Itahum, distrito de Dourados, levaram policiais da Defron (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira) a prender o restante dos integrantes do grupo.

Além do militar, Vagner Bezerra Gomes, 22, Thiago de Lima Silva, 20 e Luciana de Assis Cordeiro, 32, também participaram da ação. Eles tiveram mandados de prisão preventiva expedidos pela Justiça. No assalto, foram levados ainda R$ 26 mil do local.

Segundo a Defron, Jean foi preso no dia 15 de agosto, após o levantamento realizado pela equipe de investigação.

À polícia, ele informou que não entrou na residência para praticar o roubo, porém, as evidências apontam para sua presença no local realizando a cobertura dos criminosos e auxiliando em outras ações com o veículo.

Com ele preso no quartel do Exército Brasileiro, os investigadores conseguiram chegar aos outros suspeitos nesta quinta (24), no Assentamento Itamaraty, em Ponta Porã.

Além dos outros três envolvidos, os policiais também prenderam em flagrante o marido de Luciana, Lindomar Dias Monteiro, pelo crime de posse ilegal de arma de fogo, já que o casal guardava revólver calibre 38 e espingarda calibre 12 na casa deles. Lindomar não teve participação no crime.

Com exceção de Jean, o restante dos envolvidos com o assalto e o homem preso por porte ilegal de arma de fogo acabaram levados à sede da Defron. A polícia agora investiga a participação dos assaltantes em outras ações.

