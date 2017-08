Operação do Gaeco vasculha três setores do Detran em Campo Grande

Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado), braço do MPMS (Ministério Público de Mato Grosso do Sul) cumpre mandado de busca e apreensão na sede do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito) e outros órgãos nesta terça-feira, dia 29.

Ainda não foram informados o motivo da operação. A assessoria de imprensa do órgão confirma a ação, mas não divulga demais detalhes.

No local, funcionários informaram que as buscas ocorrem na Presidência, Diretoria de Administração e Finanças e Diretoria de TI (Tecnologia da Informação).

As equipes do Gaeco fazem a varredura desde antes da 7h e funcionários destes setores, ao menos 60, aguardam do lado de fora.

O diretor-adjunto Donizete Aparecido da Silva chegou há pouco ao Detran e entrou no bloco da presidência junto com o Gaeco. A reportagem apurou que os investigadores do MPMS estiveram na casa dele.

A reportagem ligou para a coordenadora do Gaeco, a promotora Cristiane Mourão, mas ela não atendeu às ligações.

A equipe também tentou contato com o diretor-presidente do Detran, Gerson Claro, mas o celular dele estava desligado. A assessoria de imprensa do Detran informou não saber do que se trata a operação.