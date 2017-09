Policial morre depois de veículo bater em árvore ao sair de plantão

A soldada da Polícia Militar Marcelle Cristine da Silva Marques, 27 anos, morreu na madrugada deste sábado, dia 09 de etembro, após bater o veículo que dirigia contra uma árvore, ao deixar o plantão. De acordo com informações do boletim de ocorrência, o acidente aconteceu na Avenida Rachid Neder perto da esquina com a Rua Artur Jorge, no bairro Monte Castelo, em Campo Grande.

Conforme o registro, a vítima estava sozinha no momento do acidente e perdeu controle da direção. Ela chegou a ser socorrida até a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do bairro Coronel Antonino, mas não resistiu aos ferimentos.

Segundo o site Campo Grande News, Marcelle era lotada no 10° Batalhão de Força Tática da Capital. As causas do acidente são desconhecidas e devem ser apuradas pela polícia.

Esta é a quarta morte em acidente de trânsito ocorridas na região de Campo Grande no feriadão. No dia 7, duas pessoas morreram em uma colisão no anel viário, na saída para Cuiabá, e ontem à noite, uma outra morte foi registrada na BR-262, na região do Indubrasil.

Por DouradosNews