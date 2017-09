Homem foge de presídio, rouba celular e tentar estuprar jovem

Presidiário de 33 anos, que não teve o nome divulgado pela polícia, pulou o muro do estabelecimento penal do semiaberto, roubou celular e tentou estuprar uma jovem. O fato ocorreu em Corumbá, no sábado (9), mas só foi divulgado nesta segunda-feira (11).

Segundo o site do jornal Diário Corumbaesnse, equipe policial foi acionada para atender ocorrência de disparo de arma de fogo e quando chegou ao local encontrou um homem que caçava um ladrão, que havia acabado de roubar a sogra dele.

Em rondas, a equipe foi informada de que um suspeito, com a mesma caracterialista do ladrão do celular, havia invadido uma casa e tentado manter relação sexual com uma jovem de 19 anos.

A polícia foi até a residência e conseguiu prender o suspeito. Ele confessou os crimes, inclusive que havia sido o responsável por atear fogo no carro do diretor do presídio no mês passado. No momento da prisão, não foi encontrado arma com o ladrão.

Por Dourados News