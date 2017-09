Dois são baleados e jovem morre na hora

A madrugada deste sábado (23), registrou violência no centro de Dourados. Alex Junior Galeano Palácio, 24, conhecido como "chupeta", morador no bairro João Paulo II e João Victor Viana, 19, morador no bairro jardim das Primaveras foram baleados por volta das 3h. Alex morreu na hora e João ficou ferido e foi socorrido.

O fato ocorreu no cruzamento da avenida Weimar Gonçalves Torres com rua Albino Torraca. Policiais foram acionados e incialmente receberam informações de que as vítimas seguiam juntas em uma motocicleta quando foram atingidas por disparos de uma dupla que se aproximou e que também estava em uma moto. Já no hospital, uma equipe do SIG (Serviços de Investigações Gerais) levantou informações junto a João que nega que estava com Alex e diz que não o conhece. Ele cita que passava de moto pelo local e acabou por receber o tiro, mas não sabe de onde veio o disparo.

O Alex foi morto com quatro tiros no peito e um na cabeça. João acabou por ser atingido no lado direito do rosto.

O Samu (Serviço Móvel de Urgência) foi acionado. Quando o socorro chegou ao local, Alex já estava morto. João foi socorrido e encaminhado ao Hospital da Vida.

Informações preliminares apontam que a vítima fatal poderia ter envolvimento com o assassinato de Wellinton, ocorrido na Vila Industril.

A possível ligação com o recente assassinato bem como a autoria dos disparos que atingiram Alex e João serão investigados pela polícia.