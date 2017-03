Agentes penitenciários suspendem serviços em Dia Nacional Contra Reforma

Agentes penitenciários de Dourados e Capital param 24 horas em Operação Padrão contra a proposta de reformas trabalhistas e previdenciária, do Governo Temer.

Em Dourados, eles não vão atender os internos que ficarão, por exemplo, sem banho de sol hoje. O coordenador do sindicato da categoria, Lourival Pereira disse ao DouradosAgora que, apesar do manifesto, os agentes devem permanecer no interior do prédio da Penitenciária Estadual de Dourados (PED).

No início desta manhã, os agentes da PED foram para fora, em ato simbólico, para marcar presença no protesto realizado hoje em nível nacional e que conta com a adesão de várias categorias de trabalhadores, como educadores, servidores dos Correios e Telégrafos, e demais forças de segurança pública.

O presidente do Sindicato dos Policiais Civis do MS (Sinpol/MS), Giancarlo Corrêa Miranda confirmou que pelo menos oito entidades do setor devem se reunir hoje a partir das 10h, em frente à Assembleia Legislativa para participar da assembleia.

Na Capital, os trabalhadores do sistema penitenciário também paralisam as atividades durante 24 horas, a contar de 1h da madrugada de hoje em todo o Complexo Penitenciário de Campo Grande, deixando de atender advogados, oficiais de Justiça e o banho de sol, entre as atividades que serão adotadas no período, segundo a diretoria do Sindicato dos Servidores da Administração Penitenciária de MS (Sinsap).

Na área de segurança, além dos policiais civis e dos agentes penitenciários, devem participar da paralisação integrantes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Polícia Federal (PF), Guarda Municipal e papiloscopistas.

As categorias de trabalhadores são unânimes em afirmar que as propostas de reforma que vai desmontar a Previdência Social é o mais cruel golpe contra os direitos dos trabalhadores.

Segundo apontam os trabalhadores, a Previdência não está quebrada como fala o Governo Federal. O problema são os desfalques e as dívidas de grandes empresas, como prefeituras e inclusive a Caixa Econômica Federal, que devem fortunas ao Instituto Nacional de Previdência Social (INSS).

O ministro da Previdência, Ricardo Berzoini, divulgou a lista com 176 mil devedores do INSS. O maior devedor é a Transbrasil Linhas Aéreas com R$ 409 milhões, seguido pela Prefeitura Municipal de Campinas, com R$ 402,8 milhões. A Varig possui débitos de R$ 373,2 milhões.

As pendências dos contribuintes com o INSS somam R$ 153 bilhões. Este valor está divido em três fases de cobrança: Administrativa, R$ 27,3 bilhões, Judicial, R$ 77,7 bilhões e, por último, Parcelamente Especial (Refis e outros), R$ 48 bilhões. A dívida ativa com o instituto soma R$ 96 bilhões e é composta por débitos cobrados no âmbito judicial e no parcelamento específico.

Confira lista dos principais devedores do INSS:

1 - Transbrasil - R$ 408.961.727,05

2 - Prefeitura de Campinas - R$ 402.835.156,30

3- Varig - R$ 373.190.857,48

4- Encol - R$ 325.375.930,63

5- Associação Sulina de Crédito e Assistência Rural R$ 255.933.527,65

6- Viação Aeérea São Paulo R$ 253.974.760,50

7- Caixa Econômica Federal R$ 253.734.750,29

8- Fund. Educac. do Distrito Federal - R$ 252.821.344,58

9- Secretaria da Educação de SC - R$ 229.205.902,89

10- Cobrasma S/A - R$ 212.978.505,86

11- Fundação de Apoio a Escola Técnica - R$ 194.434.373,61

12- Companhia Docas do Estado de São Paulo - R$ 185.360.286,09

13- Massa falida de Bloch editores S/A - R$ 178.458.947,92

14- Cia Estadual de Águas e Esgotos - R$ 166.636.120,26

15- Prefeitura de Manaus - R$ 161.129.994,78

16- Ebid Editora Páginas Amarelas Ltda - R$ 157.127.951,12

17- C R Almeida Engenharia e Construções - R$ 152.403.061,67

18- Telesp - R$ 143.807.055,91

19- Cia de Abastecimento D'água e Saneamento - R$ 141.716.362,12

20- Estado de Roraima - R$ 123.596.195,64

21- Seg Servicos Especiais de Seg. e Transporte - R$ 121.772.277,92

22- Petrobras - R$ 116.971.331,45

23- Banerj (Banco do Estado do Rio de Janeiro) - R$ 115.985.966,80

24- Fundação Universidade de Passo Fundo - R$ 115.740.639,91

25- Banesp (Banco do Estado de São Paulo) - R$ 107.207.231,67

26- Empresa Municipal de Limpeza e Urbanização - R$ 104.726.437,44

27- Vale do Rio Doce - R$ 102.766.867,70

28- Comlurb (Companhia Municipal de Limpeza Urbana) - R$ 101.086.930,04

