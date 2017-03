MPE vai intimar Felipe Orro e Paulo Corrêa para explicar 'fantasmas'

Os deputados estaduais Felipe Orro (PDT) e Paulo Corrêa (PR) vão ser intimados para darem explicações ao Ministério Público Estadual (MPE) sobre a contratação de funcionários fantasmas para seus gabinetes.

De acordo com o jornal Correio do Estado, além disso, o MPE irá ouvir a direção dos Recursos Humanos da Assembleia Legislativa para identificação de assessores que recebem sem trabalhar em todos os gabinetes dos parlamentares.

A decisão de convocar os parlamentares é do promotor de Justiça, Marcos Alex Vera de Oliveira, do Gecoc (Grupo Especial de Combate à Corrupção), após analisar a remessa de documentos enviados pela Casa de Leis, a pedido do procurador-geral de Justiça, Paulo Passos.

A intenção do órgão é formar convicção jurídica a respeito dos fatos para confirmar se houve improbidade administrativa dos parlamentares investigados por possível fraude na folha de ponto de servidores da instituição.

No Legislativo o procedimento foi arquivado e encaminhado para MPE promover as investigações.

O CASO

Áudio de uma conversa gravada em junho de 2015 entre os deputados Paulo Corrêa e Felipe Orro foi divulgado no ano passado. No papo, Corrêa aparece passando suposta instrução ao colega de Casa com o intuito de fraudar o livro ponto de servidores na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul.

A ligação em questão foi feita do gabinete de Orro no ano passado, na mesma época em que uma reportagem no programa Fantástico da Rede Globo mostrava ao país a presença de servidores fantasmas na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul.

No no início da conversa, veja áudio abaixo, Corrêa questiona se há alguém ao lado do colega. Diante da negativa, ele indaga se Orro está por dentro do que está acontecendo em todo o Brasil.

Perante mais um "não" como resposta, Corrêa esbraveja: "Você é mal informado pra cac...A Rede Globo está entrando nas Assembleias Legislativas do Brasil inteiro [remetendo o fato ao RS]. Onde ela pega você? Você e eu temos bastante, você sabe que temos mais do que os outros. Põe um controle de ponto, mesmo que seja fictício do começo do ano até agora...", diz, dando a entender se tratar de servidores públicos.

Sobre a afirmação, o deputado diz que errou ao usar o termo fictício "deveria ter usado literal ou anotado, nunca fictício (...) invenção, especulação maldosa, jamais trabalhei dessa maneira", completou.

A conversa entre as partes dura quase três minutos e logo em seguida o deputado do PR faz mais uma orientação a Felipe Orro.

"Pega o seu chefe de gabinete e manda agir, trabalhar. Deixa lá até o dia anterior (...) até que passa esse rolo ai", diz.

O tucano questiona, mostrando ter entendido o recado, "mas, e quem está na base? – trabalham nas cidades dos deputados", conversa Orro, que recebe como resposta: "de 15 de fevereiro para cá faz o ponto e manda todo mundo assinar. Vamos dizer que você tenha 20 em cota normal, mas tem mais 20? Faz os 40 assinar".

Fonte: DouradosNews