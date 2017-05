Empresários de Dourados e região podem solicitar orientação empresarial gratuita

O Sebrae, por meio de agentes de orientação empresarial do programa Negócio a Negócio, já está nas ruas com o objetivo de atender gratuitamente - de porta em porta - a mais de 17 mil microempreendedores individuais e microempresas da capital e de 32 municípios do interior de Mato Grosso do Sul.

São ao todo 78 especialistas atuando no estado. Na região Centro-Sul, além de Dourados, recebem a iniciativa os seguintes municípios: Amambai, Antonio João, Aral Moreira, Caarapó, Coronel Sapucaia, Fátima do Sul, Itaporã, Laguna Caarapã, Maracaju, Nova Alvorada do Sul, Ponta Porã e Rio Brilhante.

Cláudio Mendonça, superintendente do Sebrae em MS, afirma que é fundamental que o empresário esteja aberto para receber sugestões destes profissionais experientes, capacitados para encontrar soluções que gerem melhora nos resultados da empresa. "Nosso papel é facilitar o dia a dia dos empreendedores; muitos deles sem tempo para buscar novas alternativas de mercado que garantam competitividade aos pequenos negócios", afirma.

Método prático

A orientação customizada consiste em dois encontros presenciais. No primeiro, realiza-se um diagnóstico empresarial, em que são levantadas as principais necessidades da empresa. O agente esclarece dúvidas do empresário em relação à gestão do negócio; dá dicas sobre mudanças pontuais no ambiente; e indica capacitações ou consultorias disponibilizadas pelo Sebrae para solucionar problemas e gerar melhorias.

Já na segunda visita, o agente de orientação empresarial entrega uma devolutiva consolidada sobre os aspectos de melhorias, e coloca à disposição do empresário – conforme a necessidade identificada – diversos modelos de planilhas que compreendem as áreas de finanças, mercado, planejamento, organização e pessoas.

Os arquivos entregues têm a finalidade de municiar os empresários com ferramentas que o permitam fazer: diário de caixa; controles de fluxo de caixa, de estoque, pagamentos de tributos e capital de giro; cadastro de clientes e fornecedores; pesquisa de satisfação; plano de ação de curto e médio prazo; matriz de competências da equipe; entre outras atividades.

Para solicitar uma visita

Os interessados em receber uma visita do programa Negócio a Negócio devem entrar em contato com a Central de Relacionamento do Sebrae pelo telefone 0800 570 0800.