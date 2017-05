Policlínica de Atendimento Infantil é conquista de uma luta, diz Marçal

Ao participar da inauguração da PAI (Policlínica de Atendimento Infantil) nesta quarta-feira, dia 24 de maio, o vereador Marçal Filho (PSDB) disse que a estrutura da unidade em pleno funcionamento é conquista de uma luta dele e da prefeita Délia Razuk (PR). "Esse momento foi muito esperado. A obra estava pronta desde 2013 e finalmente tivemos uma gestão municipal que teve a coragem de colocá-la para funcionar", declarou o vereador, durante discurso.

Simultaneamente a inauguração da policlínica, os atendimentos também iniciaram. Pais com crianças aguardavam nos corredores para consultas em áreas como pediatria, hebiatria, psiquiatria, otorrinolaringologia, dermatologia, homeopatia, odontopediatria, fonoaudiologia, nutrição, psicologia e psicopedagogia.

A equipe multiprofissional estava presente durante a inauguração do PAI, que se diferencia por ser um espaço todo planejado para o público infantil. "É disso que precisamos para Dourados, de espaços humanizados e tenho a certeza que a prefeita Délia Razuk manterá muito bem esta unidade", discursou Marçal. "Embora eu tenha sido autor dos recursos para esta obra, esta é a primeira vez que consegui entrar na unidade e, ao vê-la toda decorada, é uma alegria imensa", reiterou o vereador. "O PAI precisava de uma mãe", completou, referindo-se ao compromisso de Délia em colocar a unidade para funcionar.

O secretário de Saúde, Renato Vidigal, também esteve presente durante a inauguração e garantiu que o PAI terá toda essa diferença de humanização, de forma que as crianças ao comparecerem na unidade possam se sentir em casa e não tenham receio de ir ao médico. "Podem ter a certeza que as crianças serão bem cuidadas e buscaremos parcerias para deixar o espaço cada vez mais acolhedor, receptivo", garantiu.

O horário de funcionamento do PAI, segundo o secretário, será das 7h às 19h, de segunda a sexta-feira, sendo que as consultas com a equipe multiprofissional serão agendas via sistema de regulação (Sisreg), ou seja, deverá ser agendado via posto de saúde ou na recepção do PAI, com os atendentes. O atendimento de urgência e emergência continuará sendo realizado na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), localizada ao lado PAI.

A prefeita Délia Razuk, idealizadora do PAI, agradeceu o apoio do vereador Marçal Filho que abraçou a luta, quando deputado federal, para conseguir os recursos para a construção da unidade. "Ninguém consegue nada sozinho e Marçal aceitou meu convite logo que o procurei e apresentei o projeto do PAI. Hoje é realidade", comemorou a prefeita.

Homenagem

A policlínica homenageia Flamarion Capilé, falecido em 2010. Ele fundou, junto com a esposa Josephina Capilé, a Creche André Luiz, a primeira a ser instalada em Dourados, na década de 70. O casal sempre teve uma vida dedicada às crianças. Josephina esteve durante a inauguração e recebeu homenagens do vereador Marçal Filho e da prefeita Délia Razuk.