Chuva dá trégua, mas atrativos continuam interditados em Bonito

A chuva deu trégua e o nível do Rio da Prata já voltou ao normal em Bonito, a 257 quilômetros de Campo Grande. Contudo, nem todos os atrativos foram retomados após a cheia da semana passada, considerada a pior nos últimos 20 anos no principal destino turístico de Mato Grosso do Sul.

O presidente da ABH (Associação Bonitense de Hotelaria), Cícero Ramos Peralta, disse ao Campo Grande News que o Balneário Municipal ainda continua fechado. O local foi um dos mais afetados pela enchente. A água transbordou, tendo superado inclusive a barreira de pedras existente no local e atingindo a grama.

Mesmo quando o leito do Formoso começou a descer, a estrada que dá acesso ao local permaneceu alagada. Dentro da área de lazer, grandes poças se formaram no gramado e nas quadras de vôlei de areia, impossibilitando qualquer tipo de atividade. Dessa forma, nesta segunda-feira (29) o local completa 13 dias fechado.

O Eco Park Porto da Ilha, localizado na Ilha do Padre, outro roteiro bastante afetado pelas cheias, está funcionando parcialmente. Foi nesse local onde um vídeo (confira no fim da reportagem) foi gravado mostrando a água alcançando as passarelas usadas pelos turistas para chegar aos diversos pontos do parque.

Apenas os passeios de bote estão operando. Segundo informações repassadas pelos atendentes do local, ainda estão suspensos o banho, boia cross e a prática de stand up paddle.

Já o balneário particular Ilha Bonita só interditou as áreas de banho no leito do Formoso por conta da correnteza. Durante a enchente, apenas a piscina natural ficou aberta aos turistas. Contudo, segundo informações repassadas pelos atendentes, o local já está com todas as atividades funcionando normalmente.

Conforme o presidente da ABH, o movimento de turistas já está normalizado, embora a ocupação seja pouca em razão do período de baixa temporada.

Não há o que temer - A presidente da Abaetur (Associação Bonitense de Agências de Ecoturismo), Adriana Merjan Caminha da Cruz, disse ao Campo Grande News na semana passada que os impactos no setor de turismo não foram tão grandes, pois a cidade tem mais de 40 atrativos e nem todos são nas águas do Formoso.

Segundo ela, foram afetados principalmente os passeios de bote. A cidade, por ficar em uma região de serra, não tem cheias permanentes, como no alto Pantanal. Ela descreve o resultado das chuvas como uma "grande enxurrada", que depois de cessados os temporais, o nível dos rios logo baixa.