Publicada Lei que institui o dia D de combate à tuberculose

Está publicada no Diário Oficial do Estado desta segunda-feira (29.5) a Lei nº 5.001, de 26 de maio de 2017, que institui o dia D de combate à tuberculose no sistema penitenciário de MS. Com isso, a data de mobilização anual passa a ser todo dia 25 de março.

O dia D agora integra o calendário oficial de eventos do Estado de Mato Grosso do Sul. A lei entra em vigor na data de sua publicação. Assina o governador Reinaldo Azambuja.

Projeto

O governador assinou na semana passada o Termo Aditivo de Cooperação que permite início imediato do atendimento à população carcerária do Estado. A medida oferece condições para a cura dos detentos infectados com tuberculose e evitar que o alto índice de contaminação entre eles irradie na sociedade.

Em Mato Grosso do Sul, a população carcerária responde por 20% dos novos casos de tuberculose. O dado integra pesquisa da Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD), que aponta ainda que mais de 50% da transmissão da doença nas maiores cidades do Estado – Dourados e Campo Grande – estão relacionadas aos presídios.

O trabalho será feito em parceria com instituições nacionais e renomadas universidades do exterior. Entre elas as universidades de Yale e Stanford, duas das maiores dos Estados Unidos. "Aqui estamos iniciando um programa piloto. Nós sabemos que a presença do diagnóstico e a cura dessas pessoas dentro do sistema prisional vai possibilitar uma diminuição enorme do número de pessoas infectadas", afirmou o governador. O trabalho focará nos detentos como forma de reduzir a doença também fora das instituições carcerárias.