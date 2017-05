Polícia apreende aviões, 500 kg de cocaína e "fecha" rota do tráfico

Agentes da Senad (Secretaria Nacional Anti Drogas do Paraguai) apreenderam 513 quilos de cocaína e duas aeronaves em Pedro Juan Caballero e Bella Vista Norte, no Paraguai, na fronteira com Mato Grosso do Sul nesta segunda-feira (29). A apreensão durante a operação denominada "Pulp Fiction", em alusão ao filme que leva o mesmo nome e retrata organizações narcotraficantes. A origem da droga comercializada seria Bolívia, e o destino Brasil e depois Europa, segunda as investigações.

Agentes da Senad (Secretaria Nacional Antidrogas),segundo informações do site do órgão paraguaio, acreditam ter desarticulado a maior rede e estrutura de narcotráfico aéreo na região de fronteira que tinha a capacidade de enviar aproximadamente cinco toneladas de cocaína em voos mensais da Bolívia para o Brasil e posteriormente à Europa. Em uma semana, o PCC teria faturado 3,5 milhões de dólares.

A droga estava em uma das aeronaves em um pista clandestina em Bella Vista Norte (divisa com Bela Vista-MS). De acordo com a Senad, as operações começaram há 15 meses com intuito de desarticular o tráfico de drogas aéreo relizado pelo PCC (Primeiro Comando da Capital).

Simultaneamente, uma dupla apontada como responsável pela droga foi presa em outra aeronave no aeroporto de Pedro Juan Caballero, na fronteira com Ponta Porã, cidade a 325 quilômetros de Campo Grande. De acordo com a polícia paraguaia, foram presos o piloto brasileiro Paulo Vicente Freitas Tavares e o paraguaio Carlos Antônio Ortiz Mendieta.

Além disso, várias buscas e apreensões foram realizadas em estabelecimentos rurais, escritórios relacionados, onde agentes da Senad realizaram a operação com apoio das forças armadas dos Estados Unidos, DEA (Drug Enforcement Administration), Policia Federal do Brasil e agentes do Ministério Público e órgão de inteligências.

