Maio Amarelo termina com 775 acidentes e 8 mortos no trânsito da Capital

A Campanha Nacional Maio Amarelo, que chama a atenção para a violência no trânsito, chega ao fim neste dia 31, mas após um mês de ‘conscientização’, os resultados que marcariam o começo de um trânsito mais seguro não foram alcançados. Nos últimos trinta dias foram registrados 775 acidentes, sendo que 387 tinham vítimas e 8 pessoas morreram só em Campo Grande.

O Maio Amarelo é realizado em todo o país, e neste ano abordou o tema “Minha escolha faz a diferença”, para reforçar que um trânsito seguro depende das ações do condutor, como não dirigir após ingerir álcool e levou palestras a escolas e abordagens policiais nas ruas da cidade. Mas, já na primeira semana da ação, a Capital registrou aumento de 10% na violência do seu trânsito, chegando a 190 acidentes e duas mortes.

De acordo com a Prefeitura de Campo Grande, 8,7 mil pessoas receberam atendimento durante o este mês, e a estatística mostra, mais uma vez, que nem mesmo a conscientização atenuou a violência, pois neste período – simultaneamente a campanha – os registros aumentaram 4% em comparação ao mês de maio de 2016, conforme dados do 17º Batalhão da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul.

Problemas

Um destaque para a violência são os problemas que envolvem a infraestrutura deficiente e o baixo efetivo de policiais. Ruas e avenidas não possuem sinalização, faltam placas, somado a este cenário, os radares estão desligados há 5 meses.

Outro ponto levantado é sobre os radares, desligados desde o final do ano passado, devido ao encerramento do contrato de operação e locação dos aparelhos com as empresas Perkons e Cidade Morena. Ao todo, 66 aparelhos estão impedidos de aplicar autuações por excesso de velocidade e desrespeito ao sinal vermelho. O diretor-presidente da Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito), Janine de Lima Bruno, afirmou no início da campanha, no dia 4 de maio, que a licitação para o retorno do funcionamento seria dentro de quinze dias.

A respeito da manutenção das vias, que é de responsabilidade da Prefeitura de Campo Grande, o município defendeu que está realizando a sinalização e repondo as placas verticais desde o mês de março, mas especialmente no mês da campanha do Maio Amarelo, relatório mostrou que essas ações só foram feitas até o dia 8 e incluiu seis ruas.